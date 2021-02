Un conducteur de TGV stoppe son train persuadé d'avoir percuté une personne, aucun corps retrouvé

La circulation des trains a été perturbée, ce vendredi 26 février, entre Paris et Nantes. Alors que le TGV se trouvait à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), le chauffeur a arrêté le train : un homme se serait jeté sur la voie.

Comme le rapporte Ouest-France, le conducteur est «persuadé de l'avoir heurté». Les secours sont envoyés sur place.

La gendarmerie, quant à elle, met en place un dispositif de recherches afin de retrouver le corps de la victime. Un hélicoptère a même survolé la zone. Mais le corps est resté introuvable.

Après cet incident, les 400 voyageurs du TGV à destination de Nantes ont dû patienter une heure et demie avant que le trafic ne reprenne.

#FlashInfoTERPDL 17h30. Le trafic reste interrompu sur l'axe #Nantes↔️#Ancenis, perturbé entre #Ancenis et #Angers, #Angers et #Saumur, à cause d'un accident entre une personne et un train à #Thouaré.





Sur les autres lignes #TER, ça roule ! pic.twitter.com/9iuqnWtLEV

— TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) February 26, 2021