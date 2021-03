Val-de-Marne : une policière étranglée dans la rue

Une violence inouïe. Un habitant de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a sauvagement agressé une policière et deux autres agents ce dimanche, à proximité de leur commissariat. Elle lui avait demandé de déplacer son véhicule, qui bloquait l’accès d’un parking.

L’homme de 32 ans, qui déménageait et avait garé sa voiture en gênant à la fois la circulation et l’accès aux places de stationnement, a d’abord commencé par insulter la policière, habillée en civil. Menacée, la jeune femme de 27 ans a appelé en renfort deux collègues, déclenchant l’ultra violence de l’individu.

«On va vous tuer, flics de merde. Vous allez crever», leur aurait-il lancé, selon Le Parisien. Les policiers ont alors tenté de l’interpeller, mais il est parvenu à se dégager une première fois en donnant un coup de poing à l’un des fonctionnaires.

Matraques et LBD pour qu'il lâche enfin prise

Il s’est alors saisi du cou de la policière et a serré jusqu’à ce qu’elle commence à perdre connaissance. Les agents devront finalement utiliser leurs matraques et un tir de lanceur de balle de défense pour qu’il lâche prise. La jeune femme s’en est heureusement sortie, blessée et en état de choc.

L’agresseur a lui été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte. Ses deux frères et sa femme, présents sur les lieux, ont eux aussi été placés en garde à vue, pour menaces.