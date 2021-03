Rixe d'Avrillé : 3 suspects mis en examen

Agés de 14 à 17 ans au moment des faits, les adolescents sont suspectés d'avoir, à des degrés divers, participé à la tentative d'assassinat sur un lycéen d'une bande rivale à Avrillé, dans le département de Maine-et-Loire.

14 ans. C'est l'âge de l'adolescent qui a reconnu avoir porté les coups de couteaux au dos et à l'abdomen d'un jeune de 16 ans scolarisé au lycée professionnel Paul-Emile Victor, le 13 novembre dernier. La victime est aujourd'hui sortie d'affaire.

«Les investigations de la police judiciaire ont montré que la rixe en question avait eu lieu suite à une précédente altercation, entre des jeunes de deux groupes», explique à CNEWS le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard : «Celui du quartier de La Roseraie à Angers, auquel appartiennent les trois suspects et celui de Monplaisir, dont faisait partie la victime».

«Des individus de plus en plus jeunes»

Le plus jeune des suspects, mis en examen pour tentative d'assassinat, a été placé en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Aucun n'avait été condamné par le passé, seul le plus jeune était, quand il a été arrêté le 16 mars, sous contrôle judiciaire pour des faits commis depuis la tentative d'assassinat d'Avrillé.

«On a l'impression que les armes sortent de plus en plus facilement chez des individus de plus en plus jeunes», confie une source proche du dossier. «Et sans que ça ait forcément un lien avec un trafic de stupéfiant ou du banditisme.»

Une information judiciaire a été ouverte hier pour la poursuite des investigations.