Savoie : un couple d’Autrichiens tué dans le crash de leur avion de tourisme

Un couple d’Autrichiens a trouvé la mort, ce jeudi 9 mai dans l'après-midi, dans le crash de leur avion de tourisme, à Barby, près de Chambéry, en Savoie. Une enquête a été ouverte.

Ce jeudi 9 mai après-midi, un couple, d’origine autrichienne et âgé d’une cinquantaine d’années, est mort dans un accident de leur avion de tourisme survenu aux alentours de 16h sur la commune de Barby, près de Chambéry, en Savoie, a appris l’AFP auprès des gendarmes, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le couple venait de décoller de l’aérodrome de Challes-les-Eaux lorsque leur monomoteur «a piqué avant de s’écraser et de prendre feu» à une «cinquantaine de mètres» après la piste.

Sur place, les pompiers ont maîtrisé le feu. Néanmoins, ils n’ont pu que constater le décès des occupants de l’avion.

Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens et au Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), a ajouté la gendarmerie.