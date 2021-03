Cantal : un homme retranché chez lui se rend après avoir tiré sur des gendarmes

Un homme qui s'était retranché chez lui ce samedi soir dans le Cantal s'est rendu dans la nuit, après avoir tiré sur les gendarmes qui l'ont blessé en ripostant. Personne n'a été blessé parmi les forces de l'ordre, selon le quotidien régional La Montagne. Une enquête a été ouverte.

Le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) avait été appelé en renfort.

Selon le journal auvergnat, cet homme de 45 ans s'était retranché à son domicile de Lanobre, dans le nord du département, et était armé d'un fusil de chasse. De premières négociations sont restées vaines, le forcené tirant à plusieurs reprises en sortant même de chez lui durant la soirée pour viser les gendarmes qui ont alors riposté.

«Il a été blessé mais on ne le savait pas car il s'était renfermé chez lui. On l'a découvert après», a précisé la gendarmerie. Touché à un bras et une jambe, il a été hospitalisé.

Le maire de la commune avait indiqué à La Montagne que le forcené,«déterminé» et qui vivrait une séparation difficile, voulait «faire la Une des journaux dimanche matin».