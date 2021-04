Estelle Mouzin : les recherches se poursuivent dans les Ardennes pour retrouver le corps de la jeune fille

Dix-huit ans après la disparition d'Estelle Mouzin, les enquêteurs poursuivaient ce vendredi 2 avril dans les Ardennes leurs recherches du corps de la jeune fille, que Michel Fourniret a reconnu avoir tuée. Ces nouvelles investigations font suite aux longues auditions de son ex-épouse, Monique Olivier, pour tenter de dégager de nouvelles pistes.

Le convoi transportant notamment la juge d'instruction Sabine Kheris s'est ainsi rendu dans la matinée en lisière de forêt aux abords du village de Rumel, un site jusque là non fouillé, et dont l'abord a été barré par la gendarmerie.

Une fourgonnette de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale était toujours sur place en début d'après-midi.

Le village se situe à 4 kms de Ville-sur-Lumes, où, selon Monique Olivier, son ex-époux avait, dans une maison appartenant à sa sœur, séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, disparue à 9 ans le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne).

La veille, Monique Olivier, extraite de sa prison mercredi pour être conduite sur place, avait été auditionnée jusque tard dans la soirée à la gendarmerie de Charleville-Mézières. Elle avait quitté les lieux vendredi, selon l'avocat du père de la fillette, Me Didier Seban.

Selon cet avocat, «Monique Olivier s'explique, elle donne des précisions, on avance pas à pas, pour comprendre ce qui s'est passé après l'enlèvement d'Estelle, et donc on espère que ces précisions seront suffisantes pour pouvoir ensuite aller chercher le corps».

Quatre fouilles en un an

«De nouvelles fouilles auront lieu, jusqu'à ce que nous ayons pu retrouver Estelle. Maintenant quand, à quel moment, cela dépend du degré de précision des indications», avait-il conclu.

Entre lundi et mercredi, les enquêteurs ont mené des fouilles dans une zone marécageuse, située juste à côté de Rumel sur la commune d'Issancourt, où une pelleteuse restait vendredi à l'arrêt.

Plusieurs opérations de fouilles ont déjà été menées dans la région ces derniers mois, mais sans succès, notamment en octobre en présence de Michel Fourniret, dont l'état de santé s'est entretemps dégradé.

«L'ogre des Ardennes», 78 ans, est condamné à la perpétuité pour avoir tué sept jeunes femmes et adolescentes entre 1987 et 2001. Il a depuis avoué quatre meurtres supplémentaires, dont celui d'Estelle. Il est mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivis de mort» dans cette affaire. Les enquêteurs avaient d'ailleurs retrouvé, sur le matelas de sa maison de Ville-sur-Lumes, l'ADN d'Estelle Mouzin.