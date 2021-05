Disparition de Delphine Jubillar : «Laissez-moi tranquille», réclame son mari sur Facebook

Voilà maintenant presque cinq mois que Delphine Jubillar a disparu. Le mari de cette dernière a été entendu dans la matinée du vendredi 30 avril par les juges d’instructions. Si pour le moment, Cédric Jubillar préférait rester discret, ce dernier a finalement brisé son silence sur Facebook à la suite de son audition.

«Bonsoir à vous je tiens à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages auxquels je n’ai pas répondu», peut-on lire dans sa publication. Il continue son message en confirmant «qu’il a bien été auditionné».

Pour conclure, Cédric Jubillar n’hésite pas à s’adresser directement à ses détracteurs. «Donc maintenant… les curieux… vous savez quoi… allez faire votre vie fictive ailleurs et laisser moi tranquille… merci… », réclame l’époux de l’infirmière disparue dans le Tarn.

Quelques heures plus tôt, Cédric Jubillar était auditionné durant 1h30 en «qualité de partie civile», a confirmé l’avocat de ce dernier, Me Jean Baptiste Alary. Le pénaliste tarnais précise que «l’audition s’était déroulée dans un climat parfaitement serein entre son client et les magistrats» et «qu’aucune mise en cause n’est envisagée».

Cédric Jubillar avait déjà été interrogé par les gendarmes. Cependant il s’agit de sa première audition face aux magistrats instructeurs du pôle criminel de Toulouse, qui ont pour charge d’enquêter sur cette mystérieuse disparition.

Pour rappel, le couple formé par Delphine et Cédric Jubillar, parents de deux enfants âgés de 6 ans et 1 an et demi, était en procédure de divorce. Après la disparition de la jeune femme de 33 ans, c’est son mari qui avait alerté les gendarmes dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre dernier. Depuis la jeune femme reste introuvable.