Gard : «esclave» de sa soeur depuis des années, il demande de l'aide aux gendarmes

Les gendarmes de Pont-St-Esprit (Gard) ne s'attendaient sans doute pas à entendre un tel témoignage lorsque cet ancien ouvrier agricole est venu les trouver, dimanche 2 mai. Il leur a confié s'être échappé du domicile de sa soeur, dont il assure être l'«esclave», depuis des années.

Âgé de 55 ans, il est décrit par France bleu comme un homme décharné, amaigri, présentant des hématomes et des brûlures de cigarette. Il raconte les journée entières à couper du bois ou faire des travaux de jardinage, l'interdiction de s'éloigner de la maison et les nombreuses privations. «Ils me traitaient comme un esclave», a-t-il lâché devant les gendarmes.

Cet ancien ouvrier agricole, qui a eu un accident de travail, n'avait droit qu'à un repas par jour et devait demander l'autorisation lorsqu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Selon Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes, il était logé «dans un local qui servait de chambre», dans lequel il était enfermé tous les soirs.

Il n'était pas rémunéré pour les travaux qu'il accomplissait et, selon les premiers éléments de l'enquête, était totalement sans ressource. Sa soeur et son beau-frère avaient la main mise sur son allocation handicapé, d'un montant de 1.200 euros par mois.

Déshydraté et pesant «à peine 40 kilos», l'homme a été hospitalisé et le couple qui l'exploitait est incarcéré depuis jeudi 6 avril. Tous deux nient les faits mais Eric Maurel indique que «le délit de réduction en servitude» a été retenu. Une «qualification rare», précise-t-il.