Lège-Cap-Ferret : trois hommes séquestrés pour de la drogue qu’ils n’avaient pas

Trois personnes ont été séquestrées et frappées à Lège-Cap-Ferret, sur le bassin d’Arcachon, par des malfaiteurs qui pensaient à tort que l’une des victimes détenait une quantité importante de drogue chez elle.

Vendredi 21 mai, plusieurs individus ont fait irruption au domicile d’un homme et l'ont séquestré chez lui. Ils l’ont obligé à appeler l’une de ses connaissances, un homme de 70 ans, pour qu’il le rejoigne chez lui. Les malfaiteurs étaient persuadés que cet ami détenait de la drogue et de l’argent provenant de sa revente. L’ami en question est donc arrivé sur les lieux, accompagné d’une connaissance, et les trois hommes se sont ainsi retrouvés séquestrés et ligotés, rapporte France Bleu.

Les malfaiteurs, dont on ignore leur nombre pour l'instant, ont ensuite tenté de faire avouer au septuagénaire le lieu où il cachait sa drogue. Ce dernier a totalement nié en posséder, et a été frappé à plusieurs reprises par les malfaiteurs. Ces derniers ont ensuite pris la décision de quitter les lieux, en embarquant le septuagénaire, et en l’enfermant dans le coffre de leur voiture, toujours ligoté. Après quelques minutes de route, les individus ont abandonné le véhicule et ont pris la fuite.

Choqué, le septuagénaire a tout de même réussi à se libérer du coffre et à retourner chez son ami pour appeler les secours. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux pour séquestration, extorsion et tentative d’extorsion en bande organisée et violences aggravées en bande organisée. Les trois victimes ont été entendues par les gendarmes d’Arcachon. Aucune trace de drogue n’a par ailleurs été retrouvée au domicile du septuagénaire après les faits, et les suspects n'ont pas encore été retrouvés.