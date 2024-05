Fusillade à Pont-Saint-Esprit en 2023 : 13 personnes placées en garde à vue

Ce mardi 30 avril au matin, 13 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de la fusillade survenue à Pont-Saint-Esprit (Gard) en octobre 2023 ayant fait deux morts et deux blessés, a indiqué le parquet de Nîmes dans un communiqué.

Plus de quatre mois après la fusillade survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023 à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, faisant deux morts et deux blessés, les investigations se poursuivent. Et ce mardi 30 avril, les enquêteurs de la section de recherches de Nîmes ont procédé à plusieurs interpellations.

Au total, 13 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour investiguer sur le double meurtre, a indiqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, dans un communiqué.

L’interpellation des individus a nécessité la mobilisation de 240 militaires de la gendarmerie, «comprenant divers services d’investigation et d’intervention, notamment les gendarmes du groupement de gendarmerie du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, la force d’intervention du GIGN, deux antennes du GIGN, deux pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie ainsi que quatre équipes cynophiles», a précisé le parquet.

Les deux victimes âgées de 24 et 25 ans

Le parquet indique aussi que la garde à vue des suspects peut durer «quatre jours s’agissant d’infractions en lien avec la criminalité organisée».

Au cours de celle-ci, les 13 personnes «devront s’expliquer les infractions de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, port, transport, détention d’armes de catégorie A et B, dégradation en bande organisée d’un bien par moyen dangereux pour les personnes ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime», a ajouté la procureure de la République.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit, devant la terrasse d’un café fermé. Les quatre victimes venaient de sortir d’un bar à chicha situé proche du Rhône lorsque des individus cagoulés, circulant à bord d’un véhicule, avaient ouvert le feu en leur direction.

Les deux personnes décédées étaient âgées de 24 et 25 ans et l'une d'elles était connue de la justice pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme. La seconde était inconnue des services de la justice.