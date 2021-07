L’horrible blessure d’un jeune lillois lors d'un bras de fer

«Pourquoi il ne faut pas faire de bras de fer». C’est en commençant avec ces mots qu’un internaute lillois a décrit sur les réseaux sociaux la grave blessure qu’il s’est infligée en pratiquant le célèbre jeu de force avec des amis.

Lucas, jeune homme de 26 ans, raconte ainsi sa mésaventure : en voulant «tester» son bras gauche après avoir battu tout le monde avec le droit, il explique avoir soudainement entendu «un gros "crack", bien sourd». «Je regarde mon bras, je vois qu’il est pas comme d’habitude, genre plié en 3 et là je ressens une douleur énorme (sic)», poursuit-il.

Et pour cause. Le garçon vient de se briser l’humérus, l’os composant la partie du squelette du bras entre l’épaule et le coude. «C’est un cas fréquent, quoi que rare en comparaison des causes sportives autres», explique un spécialiste au Huffington Post. En cause, le mauvais positionnement du bras. La torsion exercée, plus que la force de son adversaire, aurait ainsi été fatale, décrit le jeune homme : «son bras était positionné à 90 degrés, mais moi j’étais de profil, avec mon bras placé à 45 degrés, c’est de là que vient la blessure».

C’est une frature de l’humerus spiroïde, surnommé la fracture du « bras de fer »



La perte du bras si le nerf est touché

Pris en charge aux urgences après d’interminables minutes de souffrance, le blessé a passé quatre jours à l’hôpital. Une plaque de titane lui a été posée avec huit vis, qu’il gardera à vie . Si deux mois après il ne peut toujours pas déplier son membre, il explique avoir néanmoins été chanceux. Il a en effet retrouvé 90% de mobilité de sa main, alors qu’il aurait pu perdre en totalité l’usage de son bras si le nerf avait été touché.

Son témoignage a fait réagir de nombreux internautes, dont plusieurs ont raconté avoir vécu la même situation et la même blessure extrêmement grave. De quoi donner un peu plus de poids à la conclusion du jeune homme : «ne faites pas de bras de fer…»