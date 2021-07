Vidéo : l’horrible blessure de Connor McGregor évacué sur une civière

Le combat a tourné court. Très attendue, la dernière rencontre de la «trilogie» entre Conor McGregor et Dustin Poirier n’est pas allé plus loin que le 1er round, dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas (Etats-Unis), avec la terrible blessure à la jambe gauche de l’Irlandais déclaré K-O technique.

Les images font froid dans le dos. Quelques secondes après le début de cette confrontation entre les deux stars de l’UFC, McGregor s’est retrouvé à terre dans l’octogone de la T-Mobile Arena. Sur un mauvais appui, alors qu’il reculait, il s’est fracturé la cheville et n’a évidemment pas été en mesure de reprendre le combat. Un scénario inattendu qui a offert la belle entre les deux hommes à Dustin Poirier.

Conor McGregor a dû être évacué sur une civière. Mais malgré son atroce blessure, il n’avait rien perdu de sa verve. Assis à l’intérieur de la cage, il a continué à copieusement insulter son adversaire ainsi que sa femme comme il avait déjà pu le faire avant la rencontre.

Mais les deux hommes ne devraient pas en rester là. Cet épilogue devrait mener à une 4e confrontation. «On ne peut pas avoir un combat qui se termine de cette façon. Mais qui sait combien de temps Conor sera absent ? Poirier va suivre son chemin jusqu’à ce que Conor soit prêt», a confié le patron de l’UFC Dana White.

Conor McGregor va se faire opérer dans les prochaines heures et risque d’être éloigné au moins six mois des octogones. Il va donc falloir attendre 2022 pour avoir l’Irlandais et Dustin Poirier à nouveau face à face.