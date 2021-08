Plus de 300 cambriolages en 2 mois : 3 Roumains arrêtés dans les Hauts-de-France

Les gendarmes soupçonnent ces individus qui vivaient dans un squat de Charleroi en Belgique d'avoir multiplié les raids dans le Nord de la France pour dépouiller des artisans de leurs matériels et outillage de travail, certains pouvant valoir plusieurs centaines d'euros.

Ils pouvaient cambrioler cinq voire six artisans en une seule nuit. Cette semaine, trois Roumains d'une trentaine d'années ont été arrêtés en flagrant délit. Les enquêteurs de la section de recherche de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la brigade de recherche de Saint-Omer sont persuadés qu'ils sont les auteurs de pas moins de 313 vols depuis juin dernier, et peut-être davantage, c'est ce que doit déterminer l'information judiciaire en cours.

Leur cible : les artisans -maçons, menuisiers notamment- et plus précisément leur équipement électroportatif. Les malfaiteurs s'emparaient de perceuses, tronçonneuses, ou autres compresseurs, pouvant valoir plusieurs centaines d'euros, avant de les envoyer directement dans leur pays d'origine, vraisemblablement pour y être revendus. «Ils travaillaient à flux tendu, le matériel était envoyé immédiatement dans la foulée des vols», explique à CNEWS une source gendarmerie, qui poursuit : «Les suspects vivaient dans un squat de Charleroi, d'où ils partaient pour mener de véritables 'raids' dans le Nord, le Pas-de-Calais ou encore la Somme».

Des conséquences importantes pour les victimes

Les suspects procédaient sommairement, avec un tournevis, qui leur permettait de fracturer le barillet de la serrure. «Ces vols en série, très nombreux, ont eu des conséquences importantes pour les artisans victimes, qui pour beaucoup perdaient leur outil de travail, donc des clients, et n'étaient pas forcément bien assurés contre ces vols», ajoute-t-on de même source.

En perquisition, les enquêteurs ont saisi du matériel volé dont ils doivent encore déterminer la provenance précise. Les 3 suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations. Ils étaient connus de la justice pour des faits similaires.