Tirs de policiers sur une voiture à Stains : l'intention homicide écartée, la garde à vue des deux agents levée

Des policiers en intervention à Stains (Seine-Saint-Denis) ont dû ouvrir le feu sur un véhicule qui a percuté l’un d’eux et traîné un autre, lors d’un contrôle qui s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Ce mardi, le parquet de Bobigny a écarté l'intention homicide.

Il a également fait savoir que les deux agents placés lundi après-midi en garde à vue avaient été libérés. L'enquête va désormais se poursuivre avec l'ouverture d'une information judiciaire dans les prochains jours.

Le point de départ de cette affaire s'est noué aux alentours de 1h30 du matin, dans la nuit de ce dimanche 15 au lundi 16 août, lorsque les forces de l’ordre ont tenté de contrôler un véhicule, dont le conducteur venait de se signaler par un refus d’obtempérer, a rapporté une source policière à CNEWS.

L'automobiliste a alors coupé le moteur, avant de redémarrer brusquement et de partir en marche arrière, percutant un agent qui protégeait l’intervention.

Un deuxième fonctionnaire, qui se trouvait au contact du conducteur, a ensuite tenté de le stopper et a été traîné sur plusieurs mètres, alors que la voiture repartait en marche avant.

C'est dans ce contexte que les policiers ont donc fait usage de leurs armes, touchant le conducteur et sa passagère. Si ces derniers ont été transportés à l'hôpital, au départ avec un pronostic vital engagé, leur état de santé s'était en milieu d'après-midi de ce lundi amélioré, et leurs jours ne sont plus en danger, a indiqué à CNEWS une source policière. Ils ont d'ailleurs pu être entendus par le parquet.

D'autre part, selon une autre source proche de l’enquête, l’IGPN, la police des polices, a été saisie de l'enquête. C'est ainsi que les agents concernés, arrivés en milieu d'après-midi de ce lundi dans les locaux de l'IGPN pour y être entendus, ont été un temps placés pour deux d'entre eux en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire, a encore appris CNEWS de source judicaire.

Concrètement, l'enquête confiée à l'IGPN concerne ainsi l'utilisation de l'arme administrative par les policiers. Une deuxième enquête, ouverte elle par la sous-direction de la police judiciaire (SDPJ) de la Seine-Saint-Denis, se concentre sur le refus d'obtempérer.

La préfecture de police décrypte les faits

Enfin, une vidéo de l’intervention, qui circulait abondamment sur les réseaux sociaux dans la matinée, est en cours d'exploitation. La préfecture de police y a de surcroît réagi en proposant aux internautes un décryptage des faits, visible ci-dessous.