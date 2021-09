Tourcoing : armé d'un couteau, il agresse sa compagne et poignarde un homme

Selon les premiers éléments de l'enquête, la double agression perpétrée mercredi 1er septembre à Tourcoing aurait commencé par une dispute conjugale. Un homme et une femme ont été grièvement blessés, après avoir reçu des coups de couteau.

Le suspect se trouvait vraisemblablement chez des amis, rue de l'Abbé de l'Epée. Alors que le ton montait entre lui et son amie, qui l'accompagnait, il se serait soudain saisi d'un couteau. C'est en cherchant à s'interposer que leur hôte, un homme âgé de 38 ans, aurait été frappé par la lame.

Le pronostic vital engagé

D'après les informations d'Actu 17, la fille du trentenaire a elle-même appelé les forces de l'ordre. Le pronostic vital de son père, touché au cou, était engagé. Il a ainsi été immédiatement conduit à l'hôpital, où il a subi une opération. La compagne du suspect, âgée de 28 ans et plus légèrement touchée, a également été prise en charge par les pompiers et le SMUR.

L'arme utilisée par l'agresseur présumé a été retrouvée dans le garage de la maison. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, le suspect avait fui à bord d'une Peugeot 206. Inconnu des services, cet homme de 34 ans a finalement été retrouvé et interpellé peu avant 22h, présentant 1,05 gramme d'alcool par litre de sang.

Les membres de la sûreté urbaine du commissariat de Tourcoing doivent à présent faire la lumière sur les circonstances de cette violente agression. Ils sont en charge de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide et s'orientent a priori vers un différend conjugal sur fond d'adultère.