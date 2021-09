Un cambrioleur oublie son masque et est identifié avec son ADN

Plutôt Gaston Lagaffe que roi des voleurs. A Maxéville (Meurthe-et-Moselle), un homme a oublié son masque de protection contre le Covid-19 dans la maison qu'il était en train de cambrioler... Livrant ainsi son ADN aux enquêteurs.

Le trentenaire était pourtant bien parti. Il avait attendu la nuit pour s'introduire chez un retraité, ce 18 août, rapporte L'Est Républicain. Il y a dérobé une carte bancaire et plusieurs bijoux. Problème : la victime s'est réveillée. Le cambrioleur a voulu fuir, et dans sa précipitation, a laissé tomber son masque.

La victime a aussitôt contacté la police. Et quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre ont retrouvé dans le quartier un homme qui transportait une carte bancaire et des bijoux. Ce dernier a été interpellé.

Puis, face au tribunal, le suspect a nié les faits en bloc, jusqu'à ce que les enquêteurs fassent correspondre son ADN avec celui retrouvé sur le masque.

Le voleur a écopé ce 6 septembre d'un an de prison ferme avec maintien en détention. Déjà connu des services de police, il s'agit de la 22ème mention sur son casier judiciaire.