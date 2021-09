Une petite fille est née dans une rame du métro parisien

«Le trafic est interrompu sur la ligne 8 entre Reuilly-Diderot et République, en raison d'un incident voyageur». Nul doute que les Parisiens ont pesté en entendant ce message de service, samedi 4 septembre. Voyant leur déplacement perturbé, ils en ignoraient alors la raison : une femme était en train d'accoucher, dans une rame de métro.

La RATP a indiqué que le signal d'alarme a été déclenché à 11h30, dans un wagon en direction de Balard. Par chance, une sage-femme se trouvait dans la même rame que la jeune maman. Elle a pu lui prodiguer les premiers soins, aidée du conducteur du train, en attendant les secours. Dans le même temps, le reste des passagers a été évacué afin de respecter l'intimité de ce moment.

Vers 11h40, une petite fille a vu le jour à bord d’un train à la station Reuilly Diderot #ligne8, la maman et l'enfant ont ensuite été pris en charge par les services de secours. #Ligne1 #RATP pic.twitter.com/qpmdDptRvX — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) September 4, 2021

«Les pompiers sont rapidement intervenus», raconte la RATP à France 3, ajoutant que certains de ses agents «ont aussi apporté leur aide afin de sécuriser les lieux». Résultat : une petite-fille est venue au monde, sans encombre. La régie des transports parisiens assure en effet que la maman comme le bébé se portent bien et leur souhaite «tous ses voeux de bonheur».

Précisant que les naissances sont «très rares» dans le métro de la capitale, la RATP a voulu marqué le coup en offrant un doudou à cette petite fille ainsi que des fleurs et un an de pass navigo à sa maman. Au final, le trafic a été partiellement perturbé pendant environ une heure sur la ligne 8. Mais pour la bonne cause.