Iran : un scientifique aurait été assassiné via une intelligence artificielle

Mohsen Fakhrizadeh, le plus haut scientifique spécialiste du nucléaire d’Iran a été assassiné en novembre 2020 à Téhéran. Près d’un an après sa mort, le New York Times a dévoilé dimanche qu’il aurait été abattu à l’aide d’une intelligence artificielle (IA).

Professeur de physique et «Gardien de la Révolution», Mohsen Fakhrizadeh avait la charge du programme nucléaire iranien. Son travail consistait notamment au développement d’ogives nucléaires pour une utilisation civile comme militaire.

Le Mossad, les services secrets israéliens, serait à l’origine de cette exécution, affirme le quotidien américain dans son enquête. Ses agents auraient agi grâce à une mitraillette pilotée à distance et secondée par une intelligence artificielle. Dissimulée dans un camion, la mitraillette aurait été, introduite pièce par pièce afin de déjouer les contrôles de sécurité.

Le physicien a été touché par quatre balles de calibre 7,62 alors qu’il était en voiture avec son épouse. Afin d’éviter les dégâts collatéraux, tels que la mort de son épouse, la mitraillette pilotée à 1.500 kilomètres via satellite, était équipée d’un système d’intelligence artificielle. Le risque d’une erreur liée au décalage entre l’ordre et l’exécution étant trop grand.

When Iran's top nuclear scientist was assassinated there were conflicting reports about what happened, most of them wrong. https://t.co/c8Ezd1rxL0

— The New York Times (@nytimes) September 18, 2021