Nice-OM : Six mois de prison ferme requis contre le supporter niçois soupçonné d'avoir agressé Dimitri Payet

Six mois de prison ferme et cinq ans d'interdiction de stade ont été requis par le tribunal correctionnel de Nice, contre un supporter du GYM. Jugé ce mercredi, il est soupçonné d’être descendu sur la pelouse pour tenter de d’infliger un coup de pied au milieu marseillais Dimitri Payet, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, stoppé à la 76e minute le 22 août dernier. Le délibéré sera rendu le 30 septembre.

Placé en garde à vue au lendemain de ce match interrompu par l’arbitre après l’envahissement du terrain par les supporters Niçois, l’auteur présumé des faits avait exprimé des regrets lors de son passage en comparution immédiate, le 25 août dernier, soit trois jours après la rencontre. «Cela fait plus de 20 ans que je vais au stade. Vingt ans que je suis supporter. Je m’en veux», avait déclaré ce jeune préparateur de commandes en intérim abonné depuis cinq ans à la Populaire Sud.

«Il est devenu l’ennemi public numéro 1»

«Il n’ira plus jamais au stade, il est traumatisé (...) Une heure après le match, son nom, celui de sa compagne circulaient sur les réseaux sociaux. Il est devenu l’ennemi public numéro 1», avait souligné son avocat Benjamin Taieb.

Le tribunal avait décidé de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire, dans l’attente de son procès ce mercredi aprés-midi, avec l'obligation de pointer à la gendarmerie de sa ville de résidence.