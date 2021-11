Marseille : un homme kidnappé en ayant été poussé de force dans le coffre d'une voiture

Images de vidéosurveillance à l'appui. Un homme d'une vingtaine d'années a été poussé de force dans le coffre d'une voiture et enlevé par un groupe d'individus, ce samedi 13 novembre à Marseille. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 14 heures, en pleine rue, boulevard Boues dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement.

D'après les informations de RTL, le jeune homme a reçu de nombreux coups de clé à molette. Une scène particulièrement traumatisante pour les riverains présents sur les lieux de l'agression. «Même un animal, on ne le frappe pas comme ça. De grands coups de clé à molette dans la tête, dans les genoux [...] Ils l’ont ramené comme un sac-poubelle pour le balancer dans la voiture qui barrait la rue », a confié une témoin à nos confrères.

Des traces de sang dans la voiture

Le véhicule ayant servi à l'enlèvement a été retrouvé quelques heures plus tard sur un terrain vague. Des traces de sang ont été remarquées dans le coffre, et un pistolet et une clé à molette ont été saisis par les enquêteurs.

Alors que l'enquête a été confiée à la police judiciaire, aucune disparition n'a pour le moment été signalée.