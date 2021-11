Dix migrants meurent par asphyxie dans un bateau surpeuplé au large de la Libye

Malgré le sauvetage de 99 passagers d’un bateau au large des côtes libyennes, Médecin sans frontières (MSF) a déploré la mort de 10 migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe ce mardi 16 novembre.

Après avoir passé treize heures sur l’embarcation en bois surpeuplée, près d’une centaine de migrants ont pu être sauvés par l’ONG. Les membres de MSF ont pu compter sur un navire affrété par l’association Geo Barents.

Malheureusement, 10 passagers bloqués sur le pont inférieur avec une forte odeur de carburant n’ont pas eu cette chance et ont péri par asphyxie. Un nouveau drame qui a laissé les rescapés en état de choc, d’autant que la plupart d’entre eux ont dû identifier les corps retrouvés.

«Il nous a fallu près de deux heures pour les récupérer et les amener à bord, afin qu'ils puissent avoir un enterrement digne une fois arrivés à terre. C’était horrible et exaspérant à la fois. C'est une autre tragédie en mer qui aurait pu être évitée», a regretté Fulvia Conte, chef adjoint de l'équipe de recherche et de sauvetage de MSF, dans les colonnes du Guardian.

Les autorités européennes pointées du doigt

Les bénévoles de la hotline de secours méditerranéenne Alarm Phone ont accusé les autorités européennes d’avoir ignoré l’appel de détresse émis. «Nous avions sonné l'alarme, plusieurs heures auparavant, mais personne n'a répondu. Nous en avons marre des annonces de ces décès qui pourraient être évités», a déploré l’un de ses membres dans le journal britannique.

En moins d’une journée, Geo Barents a réalisé trois sauvetages dans les zones proches de Malte et de la Libye pour un total de 186 migrants sauvés. Parmi ces rescapés, de nombreux enfants, dont un bébé de 10 mois, ont été secourus.

Alors que l’attention des institutions européennes est focalisée sur la crise humanitaire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, l’association est confrontée à la problématique de l’accueil des réfugiés récupérés en mer.

Cette année, près de 1.225 migrants ont été déclarés morts ou portés disparus lors de la traversée de la Méditerranée, portant le chiffre total à 22.825 personnes depuis 2014.