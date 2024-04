Des chaînes Telegram pro-russes diffusent un faux document signé du ministre de l’Intérieur français

Sur Telegram, des chaînes pro-russes diffusent un faux communiqué attribué au ministère français de l'Intérieur. Un démenti a été publié sur X.

Reprenant les codes de la communication gouvernementale, un document attribué au ministère de l'Intérieur circule sur Telegram et prétend que les procédures d'octroi du statut de réfugié ont changé pour les ressortissants ukrainiens. Il s'agit en réalité d'un faux.

Sur X le ministère, le vrai cette fois-ci, a indiqué que ce document sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en France est diffusé par «des chaînes Telegram pro-russes».

#FakeNews I Des chaines Telegram pro-russes diffusent un faux document signé du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur l’accueil des réfugiés ukrainiens.





Les procédures d’octroi du statut de réfugié n’ont pas changé. pic.twitter.com/43gw804IH7 — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) April 3, 2024

«A partir du 3 avril 2024, une nouvelle procédure d'octroi du statut de réfugié pour les ressortissants ukrainiens qui n'ont pas bénéficié de ce statut auparavant est mise en place, peut-on lire sur ce faux communiqué. Selon la nouvelle procédure approuvée, les hommes ukrainiens âgés de 25 ans et plus ne sont plus éligibles au statut de réfugié».

Le logo de la République française est présent, de même que la signature du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pourtant le ministère est formel : il s'agit d'une «fake news» et «les procédures d'octroi du statut de réfugié n'ont pas changé».