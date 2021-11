Nîmes : un collégien demande à son enseignante si elle «connaît Samuel Paty», après avoir été réprimandé

Une professeur d'arts plastiques du collège du Mas-de-Mingue, à Nîmes, a porté plainte ce mercredi suite aux propos tenus par l'un de ses élèves, qui a cité Samuel Paty pour l'intimider.

Les faits se sont déroulés en plein cours, alors que l'enseignante réprimandait l'élève en question pour son comportement agité, ce dernier lui rétorqué plusieurs fois : «Vous connaissez Samuel Paty ?», avant d'entraîner ses camarades dans le chahut. N'ayant que faire des demandes répétées de l'enseignante de se calmer, le jeune homme ne s'est pas arrêté pour autant et l'a toisée. La prof a alors pris son carnet de correspondance, mais l'élève a réitéré sa phrase.

Convoqué chez le principal, il a ensuite refusé de s'excuser suite à ses propos. L'enseignante a porté plainte le lendemain, et l'adolescent a été placé en garde à vue au commissariat, et mis en cause pour des faits «d'actes d'intimidation envers une personne exerçant une mission de service public». Bien qu'il ait reconnu les faits, il a assuré n'avoir pas eu l'entention de menacer son professeur. Il a écopé d'une mesure d'accompagnement éducatif.

L'assassinat de Samuel Paty toujours dans les esprits

Triste hasard du calendrier, ce fait divers intervient alors que ce vendredi est inauguré, à Valenton, dans le Val-de-Marne, un collège baptisé Samuel Paty. Jusqu'alors, seule une école maternelle des Alpes-Maritimes portait le nom du professeur assassiné. Sorti de terre en septembre, le collège a accueilli ses premiers élèves, mais le baptême officiel a lieu seulement ce vendredi, le temps que les travaux soient terminés, ont précisé nos confrères de France info.

Le 16 octobre 2020 avait marqué les esprits. Ce jour-là, peu après avoir quitté le collège de Conflans-Sainte-Honorine dans le Val-d'Oise où il enseignait, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty avait été assassiné par arme blanche et décapité. Depuis, de nombreux enseignants ont dénoncé leurs conditions de travail souvent difficiles.