Philadelphie : une femme enceinte de 7 mois abattue juste après sa baby shower

Une femme enceinte de 7 mois a été tuée par balles à Philadelphie alors qu’elle déchargeait les cadeaux reçus lors d’une fête prénatale.

La victime de 32 ans a reçu une balle dans la tête et une autre dans le ventre.

Un policier, qui se trouvait dans le quartier, s’est précipité auprès de la jeune femme lorsqu’il a entendu les coups de feu. Transportée à l’hôpital, elle a été déclarée morte à son arrivée. L’enfant à naître a également été déclaré mort peu après.

Pour l’heure, les enquêteurs n’ont aucune piste sur cet acte horrible. Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a offert une récompense de 50.000 dollars pour toute information permettant de mener à une arrestation.

This news is deeply upsetting and heartbreaking. My heart goes out to the victim's loved ones during this painful time.





The City is offering a $50,000 reward for information that leads to an arrest.

