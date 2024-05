Toulouse : un mort et deux blessés en urgence absolue après une fusillade

Un homme est décédé et deux autres ont été blessés à la suite d'une fusillade survenue ce samedi 4 mai, au petit matin, dans le nord-est de Toulouse.

Ce samedi matin, aux alentours de 5 heures, une fusillade a éclaté dans le nord-est de Toulouse. D'après une source policière à CNEWS, un homme a été tué et deux autres ont été blessées. L'un d'entre eux, touché au thorax, est hospitalisé.

D'après le parquet de Toulouse à l'AFP, les trois hommes étaient en train de quitter le parking d'une discothèque située dans le nord-est de la ville lorsqu'un véhicule s'est arrêté à proximité. Deux personnes sont alors sorties de ce véhicule avant de leur tirer dessus avec des armes de calibre 9 millimètres.

La victime décédée, un homme âgé de 32 ans, était «sortie de prison en 2024» et était connue des services de police pour différentes infractions liées à des stupéfiants et des violences aggravées». La piste d'un règlement de compte est privilégiée et une enquête pour «meurtre et tentative de meurtre en bande organisée» a été ouverte, selon une source policière à l'AFP.

Les auteurs de la fusillade ont pris la fuite et n'ont pas encore été identifiés.