Yvelines : deux employés d'un supermarché attaqués à l’acide

Deux personnes souffrent de blessures légères après avoir été aspergées d'acide chlorhydrique par un homme de 25 ans, vendredi 3 décembre.

Les faits se sont déroulés à l’Intermarché de Buc, près de Versailles (78). Le jeune homme, responsable d’avoir jeté de l’acide sur les deux employés, a déclaré aux policiers avoir agi dans le cadre d’un conflit de voisinage. Très toxique et très corrosif, ce produit peut provoquer des brûlures et de graves irritations. Les victimes ont été légèrement blessées, notamment aux yeux et à la bouche. Elles ont été prises en charge par les pompiers, avant que l'une d'entre elles soit conduite à l'hôpital.

Des attaques rares en France

Selon les informations du Parisien, en France, les attaques à l'acide restent relativement rares. Les dernières affaires remontent à 2019 où un jeune homme avait été gravement blessé dans le métro parisien. Un autre cas d’agression à l’acide a ensuite eu lieu dans une cour d’école de Bezons (Val-d’Oise).

Plus récemment, quatre adolescents avaient été interpellés à Argenteuil (Val-d’Oise) en possession de bouteilles d’acide chlorhydrique et de boules d’aluminium, un mélange très dangereux car explosif.