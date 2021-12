Allemagne : il tue sa famille et se suicide à cause d’un faux pass sanitaire

Un homme a tué sa femme et ses trois enfants samedi dernier, avant de se suicider, à son domicile de Berlin, en Allemagne. Il craignait de se faire arrêter à cause d’un pass sanitaire qu’il avait falsifié.

La police allemande a retrouvé les corps sans vie des deux parents, âgés de 40 ans, ainsi que des trois enfants de 4, 8 et 10 ans, tous décédés de blessures par balle dans leur résidence du Koenigs Wusterhausen, quartier du sud de Berlin. Ce sont les voisins du couple qui ont alerté les secours après avoir vu les corps gisant sur le sol dans la maison.

Dans une note d’adieu retrouvée par la police, l’homme explique avoir falsifié un certificat de vaccination pour sa femme quelques jours plus tôt. Son employeur a découvert l’escroquerie et «a voulu enquêter», a indiqué de porte-parole du parquet de Cottbus, en charge des investigations.

«Le père s'attendait à ce que lui et sa femme soient placés en détention et que les enfants leur soient retirés» a-t-il expliqué. Les enquêteurs pensent donc que cet homme a tué sa famille, puis retourné l’arme contre lui. Des autopsies sont en cours pour confirmer cette théorie, mais aucune autre blessure mortelle n’a été découverte sur aucun des corps pour le moment.

L’Allemagne a particulièrement durci ses restrictions sanitaires, et particulièrement contre les non-vaccinés, qui ne peuvent plus accéder aux bars, restaurants, théâtres, cinémas, marchés de Noël et autres commerces non-essentiels. Le Bundestag va par ailleurs examiner d’ici à la fin de l’année un projet de loi sur l’obligation vaccinale pour l’ensemble de la population, alors que seuls 68,5% de la population est entièrement vaccinée.