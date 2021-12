Normandie : un livreur exaspéré «emballe» une voiture garée sur une place réservée

En pleine tournée à Bayeux, un livreur excédé de voir la place livraison occupée par un véhicule, a décidé de laisser la marque de son passage.

Le livreur a opté pour un grand coup de film étirable, initialement utilisé pour faire tenir les produits sur une palette, autour de la voiture qui gênait la place réservée.

À son retour la femme qui s’était permis de stationner sur les bandes jaunes s’est plaint de ce geste, expliquant qu’elle «était restée moins de quinze minutes».

Interrogé par nos confrères d'actu.fr, le transporteur a expliqué qu'il ne pouvait plus assurer ses tournées normalement. «Je suis souvent obligé de me garer plus bas dans la rue. Ce n’est pas possible pour moi».

Pour lutter contre ces incivilités et permettre aux livreurs d'exercer normalement leur métier, la ville normande a rallongé de deux heures l'interdiction de stationner sur les places réservées à la livraison.