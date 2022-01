Haut-Rhin : une fillette attaquée par un chien, sa mère grièvement blessée en la défendant

Une fillette de 2 ans et demi a été attaquée par un chien ce 5 janvier à Schweighouse-Thann (Haut-Rhin), à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse. Sa maman s'est interposée et a été grièvement blessée.

Agée de 32 ans, elle a été mordue aux mains et aux poignets. Elle a été transportée en hélicoptère au centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg, rapporte France Bleu.

Les plaies de la fillette sont moins graves. Elle a tout de même été transportée à l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse.

Un chien classé dangereux

Le chien appartenait à un voisin, selon L'Alsace. Il s'agit d'un American staffordshire, une race catégorisée comme dangereuse par le Code rural et de la pêche maritime. Les American staffordshire sont des chiens de garde et d'attaque et ne peuvent pas être apprivoisés sans un permis de détention. Celui-ci était en règle, et n'avait commis aucun incident jusqu'à aujourd'hui.

Le chien a été acheminé jusqu'à la SPA par les sapeurs-pompiers. Une enquête pour déterminer les circonstances précises des faits, survenus en fin de matinée, a été confiée à la brigade de gendarmerie de Masevaux.