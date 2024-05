Seine-Saint-Denis : deux hommes abattus à Sevran, deux jours après un règlement de comptes lié au narcotrafic

Ce dimanche 5 mai, en fin d’après-midi, deux hommes ont été abattus par balle à Sevran. Ce nouveau drame survient deux jours après un règlement de compte lié au narcotrafic dans cette ville de la Seine-Saint-Denis.

Les faits se sont déroulés vers 18h. Ce dimanche 5 mai, deux hommes ont été tués à Sevran, en Seine-Saint-Denis, a appris l’AFP de sources policières. Les deux victimes étaient déjà connues pour des faits liés au trafic de stupéfiants, d’après l’une de ces sources ajoutant que le ou les suspects ont pris la fuite.

Ce nouveau drame survient 48h après la fusillade s’étant déroulée dans cette ville de la Seine-Saint-Denis. En effet, vendredi dernier, vers 23h45, une personne est décédée par balle et sept autres ont été blessées. Les victimes sont tous des hommes, nés entre 1990 et 2001, et l'un d'eux, touché par quatre balles, avait son pronostic vital engagé, avait appris CNEWS de source policière.

D'après cette même source, deux personnes seraient arrivées en voiture sur un parking devant le centre culturel Micro-Folie, situé en face de la cité des Beaudottes. Pour une raison encore inconnue, le passager serait ensuite descendu du véhicule avant d'ouvrir le feu plusieurs fois sur les victimes, adossées à deux véhicules. L'auteur des faits et son complice avaient ensuite pris la fuite.

Dans la foulée, le maire de Sevran, Stéphane Blanchet (divers-gauche), avait indiqué que la fusillade était liée au trafic de drogue. «Le déchaînement inouï de cette violence ne se produit pas par hasard», avait affirmé l'édile dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. «C'est le trafic, l'argent sale de l'économie de la drogue qui est responsable», avait-il poursuivi.