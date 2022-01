Affaire Jubillar : la couette de Delphine ne se trouvait pas dans la machine à laver

Elle figurait parmi les pièces à conviction. La couette dans laquelle avait dormi Delphine Jubillar la nuit de sa disparition, du 15 au 16 décembre 2020, se serait bien trouvée dans le salon lors de l’arrivée des gendarmes sur les lieux. Cela contrairement à ce qu'avait annoncé l'ancien procureur de Toulouse, le 18 juin dernier.

Ce dernier avait expliqué qu'à l'arrivée des gendarmes vers 4h50, Cédric Jubillar, suspect numéro 1 dans l'affaire, était en train de déclencher une machine à laver dans laquelle se trouvait «la couette du lit de Madame». Précisant qu'il s'agissait d'«une scène assez incongrue alors que lui portait un pyjama qu'il n'avait jamais lavé selon ses dires et que l'état de la maison était extrêmement négligé».

Selon La Dépêche du Midi qui révèle cette information, la couette dans laquelle dormait Delphine depuis que le couple Jubillar battait de l'aile n’a donc pas été retrouvée dans la machine à laver lors de la perquisition. «Les gendarmes ont pris des photos et l’on y voit très bien la couette de Delphine posée sur le canapé du salon», rapportent nos confrères.

De plus, l'analyse de cette couette n'avait cependant donné aucune information. De même, les analyses de l’eau prélevée dans la machine à laver et du siphon de l’appareil électroménager avaient révélé qu’il n’y avait aucune trace de sang ni d’urine sur la couette.

La déclaration du procureur en question

Selon les avocats de Cédric Jubillar, «le procureur a menti». Ces derniers défendront leur client, ce mardi 11 janvier en vue d'une nouvelle demande de remise en liberté.

«Tout cela montre qu’il n’y a rien dans le dossier», a déclaré Maître Alary, l’un des avocats de Cédric Jubillar. Ajoutant «que si, juridiquement, il n’y a pas d’éléments pour le maintenir en prison, il faut désormais le libérer».

Pour rappel, Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, mère de deux enfants est portée disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. En instance de divorce avec son mari Cédric Jubillar, le couple vivait dans une maison à Cagnac-les-Mines (Tarn). Six mois plus tard, ce dernier a été mis en examen pour «homicide volontaire par conjoint» et écroué.