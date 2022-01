Argenteuil : appelés pour un cambriolage, les policiers découvrent des armes de guerre

Deux individus ont été interpellés lors de l'intervention des policiers dans le pavillon où ont été découvertes sept armes et 6 kg d'herbe de cannabis notamment.

C'est une intervention comme il y en a souvent sur laquelle partent les policiers de sécurité publique d'Argenteuil ce samedi 15 janvier. On leur signale un homme qui escalade le grillage d'une propriété dans la commune. Sur place, voyant la porte du jardin ouverte et supposant un cambriolage en cours, ils entrent dans le pavillon et interpellent un homme cagoulé.

La situation est finalement moins évidente qu'elle n'y paraît. A l'étage, ils trouvent un autre homme en train de dormir à côté de 3 kg d'herbe de cannabis. Mais les découvertes ne font que commencer. Au sous-sol, l'équipage constate qu'il y a des armes de guerre dans des sacs en plastique. Face à la tournure de l'affaire, c'est la police judiciaire de Cergy qui reprend en main les investigations.

Les individus placés en garde vue

Au final dans le pavillon, ce sont pas moins de sept armes que les enquêteurs saisissent : deux fusils mitrailleurs de type kalachnikov et AK47, un pistolet mitrailleur, deux pistolets automatiques et un pistolet non identifié. Le tout accompagné des munitions correspondantes aux armes, mais aussi de trois trackers et deux caméras discrètes.

Saisis également, 6 kg d'herbe de cannabis, une machine servant à souder les sacs de conditionnement des stupéfiants, des cagoules, des gants, un gilet pare-balles ciglé «police» et un moto volée faussement plaquée. Les deux individus qui se trouvaient dans la maison ont été placés en garde à vue tout comme un troisième homme interpellé aujourd'hui et suspecté d'être un autre occupant habituel de ce pavillon. Tous les trois étaient inconnus des services de police.