Amazon : un intérimaire meurt d'un arrêt cardiaque dans un entrepôt

Un ouvrier intérimaire d'une soixantaine d'années est décédé d'un arrêt cardiaque ce 18 janvier, dans un entrepôt Amazon.

Les faits se sont déroulés à Brétigny-sur-Orge (Essonne). Selon la CGT Amazon France, la victime était salariée chez Amazon depuis juillet et travaillait pour le spécialiste de l'intérim Randstad.

Le sexagénaire venait tout juste de commencer sa journée de travail au moment du drame. «Pour la direction, il ne s'agit pas d'un accident du travail», a indiqué à l'AFP Alain Jeault, délégué syndical central CGT.

Une source syndicale a précisé que «la victime était au niveau du réfectoire et ne se sentait pas bien. Il est monté, s'est connecté puis assis avant d'avoir une crise cardiaque.» Le sexagénaire travaillait «sur l'un des postes les plus pénibles du site, à ranger des articles sur des étagères».

L'intérimaire a été assisté par une infirmière qualifiée avant l'arrivée d'un médecin, d'après la direction d'Amazon. «Rien n'est plus important que la sécurité de nos employés», a-t-elle assuré.

Ce mardi soir, la CGT Amazon France a présenté à la famille du défunt «ses plus sincères condoléances et pensées envers sa famille, ses collègues et ses amis.»