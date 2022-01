Trafic de faux pass : 13 personnes arrêtées à Lyon et à Paris

Treize personnes, huit à Lyon et cinq à Paris, ont été interpellées ce 26 janvier. Elles sont soupçonnées d'avoir créé et distribué plus de 60.000 faux pass sanitaire.

L'enquête a débuté après un signalement de l'ordre des infirmiers de la Loire et d'un médecin de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Ils avaient découvert des milliers de pass sanitaire établis au nom d'un infirmier de la région d'Angers (Maine-et-Loire), qui n'avait pourtant jamais vacciné personne contre le Covid-19.

La police judiciaire d'Angers a ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en bande organisée. Les investigations ont abouti à l'arrestation de huit personnes en région lyonnaise.

5 interpellations à Paris

Deux des huit suspects figurent dans une autre enquête pour faux pass sanitaire, ouverte cette fois-ci à Paris. Elle a été confiée aux gendarmes de la section des recherches de Poitiers et de l'unité d'investigation cyber de la gendarmerie. Cinq personnes ont été arrêtées en région parisienne, dont trois soupçonnées d'être des pirates informatiques.

Âgés de 22 à 29 ans, ils auraient usurpé l'identité numérique de 35 médecins répartis sur l'ensemble du territoire pour générer de faux certificats de vaccination. Les enquêteurs pensent qu'ils les revendaient directement ou via des complices, ont indiqué plusieurs sources concordantes à CNEWS.