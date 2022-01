Covid-19 : La troisième dose ouverte aux 12-17 ans

Les jeunes de 12 à 17 ans pourront recevoir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, à partir de ce lundi 24 janvier.

Cette troisième injection n'est pas obligatoire. Les adolescents pourront donc conserver leur pass sanitaire ou vaccinal même s'ils ne l'ont pas réalisée.

La dose de rappel peut être effectuée trois mois après la deuxième dose. Les 12-17 ans recevront automatiquement du vaccin Pfizer, le seul à être autorisé en France à la fois pour la dose de rappel et pour les personnes de moins de 30 ans. Jusqu'à 16 ans, l'accord d'au moins un des parents est nécessaire.

Le pass vaccinal pour les plus de 16 ans

L'ouverture de la dose de rappel aux adolescents intervient en même temps qu'une autre mesure du gouvernement : le pass vaccinal. A partir de ce 24 janvier, toutes les personnes de plus de 16 ans devront obligatoirement présenter un schéma vaccinal complet (incluant la dose de rappel pour les majeurs) pour accéder aux théâtres, cinémas, salles de sport, restaurants, etc. Un test négatif ne sera plus suffisant.

Ce pass vaccinal ne s'applique pas aux jeunes de 12 à 15 ans. Comme l'accord d'un des parents est nécessaire pour la vaccination avant 16 ans, les députés ont considéré qu'il était injuste de faire peser sur les mineurs le poids d'une décision parentale. Les 12-15 ans restent donc soumis au pass sanitaire : ils peuvent entrer dans un cinéma, théâtre ou restaurant en étant soit vacciné soit testé négatif moins de 24 heures auparavant.

En France, 80% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. Cette proportion avait considérablement augmenté cet été après l'annonce de l'application du pass sanitaire aux adolescents. Elle reste cependant moins élevée que dans les autres classes d'âge. Au total, 91% des Français de plus de 12 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin.