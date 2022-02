Etats-Unis : un automobiliste tire sur un autre conducteur pour un coup de klaxon (vidéo)

Le moindre désagrément peut faire perdre la tête à certaines personnes. D’autant plus lorsqu’elles sont au volant. C’est ce qu'il s’est produit aux Etats-Unis il y a peu, lorsqu’un automobiliste a sorti un pistolet pour tirer sur une voiture qui l’avait klaxonné.

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a été prise depuis la caméra embarquée du véhicule, qui enregistrait ce qu’il se passait dans l’habitacle. Sur les images, on voit ainsi le conducteur commencer à s’énerver alors qu’il cherche à changer de voie, puis regarder à plusieurs reprises dans ses rétroviseurs, en freinant même pour embêter la personne qui le suit et a klaxonné au moment de sa dangereuse manœuvre.

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.





The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.





(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw

— Andy Slater (@AndySlater) January 28, 2022