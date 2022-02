Le Havre : une équipe de jeunes suspectée de 20 cambriolages

Presque majeurs pour la plupart, six individus ont été arrêtés cette semaine, suspectés d'avoir cambriolé à la va-vite vingt pavillons dont les portes n'étaient pas verrouillées.

Loin de l'image de voleurs chevronnés avec repérages et plan en tête, ce sont des opportunistes qu'ont arrêtés les policiers du Havre mercredi et jeudi.

Les enquêteurs sont convaincus que les six individus, mineurs proches de la majorité à l'exception d'un seul, partaient en chasse au petit bonheur la chance.

Et voici le scénario : ils allaient rôder dans les zones pavillonnaires, clanchant les portes d'entrée au hasard. Quand elle étaient déverouillées, ils pénétraient à l'intérieur pour embarquer en vitesse tous ce qui pouvait avoir de la valeur, sans être trop encombrant pour pouvoir être emmené dans un sac. Pas le temps de fouiller de fond en comble les lieux à la recherche de biens spécifiques. Pour ressortir en quelques minutes, ils attrapaient ce qui était à portée de main : tablette, téléphone, sac à main, etc.

Pour compléter ce mode opératoire, ils s'emparaient systématiquement des clefs de voiture pour s'enfuir à bord du véhicule qu'ils abandonnaient toujours dans le même secteur... non loin de leurs domiciles.

«Des amateurs»

«Ce sont des amateurs, explique une source proche du dossier. Ils n'avaient pas de filière pour écouler leur butin, qu'ils vendaient quasi à la sauvette. Le croisement du mode opératoire avec la téléphonie et le travail de police technique et scientifique sur les véhicules a permis de les identifier rapidement. Mais ce type de passage à l'acte est de plus en plus répandu.»

Les enquêteurs leur attribuent vingt cambriolages et 19 vols de véhicules. Les suspects étaient connus des services de police pour de la petite délinquance, usage de stupéfiants ou encore violences.