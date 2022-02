Rennes : Une rave-party dans un entrepôt attire 2.000 personnes

La préfecture d’Ille-et-Vilaine a annoncé qu’une rave-party ayant attiré plus de 2.000 personnes dans la nuit de samedi à dimanche à Rennes était encore en cours à proximité du principal stade de la ville, le Roazhon Park.

Ainsi le communiqué de la préfecture précise que «dans la nuit de samedi 5 février 2022 à dimanche 6 février 2022, plus de 2.000 personnes se sont installées dans un hangar désaffecté d’une zone industrielle de la commune de Rennes (35)», pour participer à une rave-party.

La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) se dit «pleinement mobilisée» pour assurer le maintien de l’ordre public sur le site et aux abords.

Une nouvelle rave-party dans la région de Rennes

«Les sapeurs-pompiers ont procédé à six évacuations vers l'hôpital ce matin pour des blessures légères et des malaises», a ajouté la préfecture qui invite par ailleurs les participants «à se considérer comme cas contacts à risques et à se dépister rapidement».

Des secouristes de l'association départementale de protection civile sont également mobilisés, d'après la même source. Le hangar de la rave-party se situe à proximité du Roazhon Park, où doit se tenir à 17 heures le derby breton entre Rennes et Brest pour la 23e journée de Ligue 1.