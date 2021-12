Rave-party à Rennes: 3 personnes en garde à vue

Trois personnes ont été placées en garde à vue suite à la rave-party qui a rassemblé près de 2.000 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, dans un hangar abandonné situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).

La préfecture de Bretagne a indiqué dans un communiqué qu’il était environ 23h lorsque «600 à 700 personnes, se sont installées sur place». Elle a en outre précisé que le pic de présence le plus important de la nuit, avait atteint 1.500 à 2.000 personnes. «Sur réquisition du procureur de la République, une centaine de contrôles de personnes et environ 150 contrôles de véhicules ont été effectués aux abords du site par la police et la gendarmerie», indique un nouveau communiqué préfectoral samedi soir.

«Ils ont permis de réaliser trois interpellations, l'une pour ivresse et outrage, les deux autres pour trafic de stupéfiants, avec placement en garde à vue des intéressés. Vingt-cinq amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées», ajoute le communiqué.

Cette rave-party qui n'est pas la première dans la région, s’est poursuivie jusqu’à ce dimanche matin. À peu près 800 individus ont été recensés sur place dans la matinée.

Une attitude «irresponsable»

La préfecture n’a pas hésité à qualifier «d’irresponsable» cet événement, qui n’a pas été déclaré. D’autant plus que les conditions pour se réunir sont loin d’être favorables avec le contexte actuel, qui voit l’épidémie de Covid-19 regagner du terrain.

La préfecture a promis que «les services de l’État sont fortement mobilisés pour assurer des missions d’ordre public et de sécurité sanitaire».

Durant la nuit, les sapeurs-pompiers ont effectués plusieurs allers-retours dans le hangar pour des prises en charge légères. Toutefois, six personnes ont été évacuées au CHU de Rennes, dans la matinée de ce dimanche.

Un point de dépistage à disposition

De plus, un point de dépistage a été proposé par la préfecture qui s’est coordonnée avec l’Agence régionale de santé (ARS), pour faire «face aux risques sanitaires que ce type de regroupement à forte densité de personnes représente». Les participants de la rave-party sont invités par le préfet «à se considérer comme cas contacts à risque» et doivent «s’isoler à domicile immédiatement» sans oublier de se faire dépister au plus vite.

Pour rappel, l’ARS a partagé les chiffres du taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 qui s’élève à 249,9 cas pour 100.000 habitants en Bretagne, en date du 3 décembre, et à 296 en Ille-et-Vilaine.

Non loin de cette rave-party, la dernière soirée du festival des 43e Trans Musicales de Rennes a eu lieu. En revanche, cette dernière a été parfaitement encadrée grâce à un dispositif de haute surveillance sanitaire mis en place, puisqu’à cette occasion, c’est un rassemblement de 56.000 personnes sur cinq jours qui s'est déroulé, selon les organisateurs.