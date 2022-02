Vidéo : Une bagarre éclate dans un avion d'Air Caraïbes, un steward blessé et trois hommes interpellés

Une violente bagarre a éclaté ce vendredi 11 février au cours d'un vol Paris-Cayenne de la compagnie Air Caraïbes. Un steward a été blessé et trois personnes ont été interpellées à l'atterrissage en Guyane.

«On a trois personnes qui se sont livrées à des violences au cours de ce vol et il y a un certain nombre de vidéos de ces faits qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux», a déclaré le procureur de la République Samuel Finielz au lendemain des faits.

Sur Twitter, plusieurs vidéos montrent en effet des passagers en venir aux mains. L'un d'eux a par ailleurs été menotté pour le reste du vol. «Ces comportements sont absolument inadmissibles et intolérables : ils mettent à la fois en cause la sécurité du vol [...] la sécurité des passagers et donc le parquet sera particulièrement ferme et intraitable sur la répression de ces types de comportement», a souligné le procureur.

Cinq individus ont été arrêtés vendredi soir à l’arrivée d’un vol Paris-Cayenne de la compagnie Air Caraïbes.





Des incidents violents avaient éclaté quelques heures plus tôt à bord de l’avion.pic.twitter.com/DAZR6zcpcC — air plus news (@airplusnews) February 12, 2022

Une plainte d'Air Caraïbes ?

Trois individus ont été interpellés par la police aux frontières dès l'arrivée de l'appareil à l'aéroport Félix Eboué. Placés en garde à vue, ils encourent jusqu'à trois ans de prison ferme.

Un steward a également été blessé au cours de cette altercation. «Certains clients ont aidé notre équipage à contenir cette situation, dont les conséquences auraient pu être graves sans le sang-froid de notre équipage, qui a su parfaitement maîtriser la situation [...] Nous nous réservons le droit de porter plainte», a ajouté Eric Michel, directeur général adjoint de la compagnie Air Caraïbes.

Pour l'instant, les raisons de cette bagarre restent inconnues.