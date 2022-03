Somme : un professeur placé en détention provisoire pour corruption et agression sexuelle sur ses élèves

A Villers-Bretonneux, un professeur de musique a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi 11 mars. Selon le parquet d'Amiens, l'individu fait l'objet d'une enquête pour corruption sur huit mineurs et agression sexuelle sur l'une d'entre eux.

Selon le procureur, les mineurs auraient «indiqué avoir reçu des messages», certains incluant «des photographies à connotation sexuelle». Parmi eux, une jeune fille - âgée de 15 ans au moment des faits - a confié aux enquêteurs «avoir subi des caresses à caractère sexuel».

Agées de 14 à 17 ans, les victimes présumées sont toutes mineures. En tout, trois chefs d'accusation ont été retenus pour «corruption de mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans», «agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité», et «agression sexuelle par personne ayant autorité».

Le suspect placé en détention provisoire

Professeur de musique en collège, le mis en cause est âgé de 46 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait contacté ses victimes après les avoir rencontrées «à l'occasion de son activité d'enseignant», ou «dans le cadre de cours de musique» dispensés «au sein d'une école de musique associative». Le parquet précise notamment que «les envois de messages ont a priori été effectués depuis son domicile».

L'homme a été placé en détention provisoire. Les gendarmes vont tenter de déterminer si d'autres victimes sont à déplorer.