Etats-Unis : il vivait depuis 4 ans avec le cadavre de son fils dans la cuisine

Une macabre découverte et de nombreuses questions pour les enquêteurs. Un homme a été arrêté la semaine dernière au Texas, lorsque des policiers ont retrouvé dans sa cuisine les restes du cadavre de son fils, mort depuis quatre ans.

Les agents s’étaient rendus au domicile de cet Américain de 67 ans, à New Boston, près de Dallas, après le signalement d’un voisin, qui leur avait indiqué qu’il se trouvait en difficulté sociale.

Lorsqu’ils sont arrivés sur place et ont demandé au sexagénaire s’il savait pourquoi ils étaient là, celui-ci les a surpris en déclarant simplement que c’était parce qu’il avait un cadavre dans sa cuisine, rapporte NBCNews.

L’homme aurait alors expliqué que c’était celui de son fils, mort en 2018.

