Toulouse : un homme en garde à vue après avoir placé un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Étienne

Un homme soupçonné d'avoir placé ce vendredi 8 avril au matin un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse (Haute-Garonne) a été interpellé quelques heures après les faits et placé en garde à vue. Alors que son audition se poursuivait dans l'après-midi, la piste terroriste n'était pas privilégiée.

Suivant une information de CNEWS, le suspect avait placé deux colis : un avec de la soude, de l'aluminium et un fil électrique sans boîtier de mise à feu, l'autre vide.

L'homme, âgé de 46 ans, est connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent, stupéfiants et avait été «mis en cause dans d'autres affaires et par deux fois déclaré pénalement irresponsable», a fait savoir de son côté le procureur de la République de Toulouse Samuel Vuelta Simon.

Déjà impliqué dans une affaire de colis suspect

Selon une source proche du dossier à l'Agence France-Presse, le suspect a été également été impliqué, le 23 mars dernier, dans une histoire de colis suspect dans une station de métro toulousain.

La cathédrale Saint-Étienne de Toulouse avait dû être évacuée en pleine messe vers 8h30 lorsque, quelques instants plus tôt, un homme coiffé d'une casquette, pris pour un livreur par le sacristain (la personne en charge de la préparation des offices religieux, NDLR), avait traversé la nef pour déposer un paquet au pied de l'autel.

Opération de police dans le centre-ville de Toulouse.



Nous vous tiendrons informés.



Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 8, 2022

Alors qu'il s'enfuyait en courant, il a bousculé le sacristain qui tentait de le retenir. Le religieux a demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale, qui jouxte la préfecture, avant d'alerter la police.

Décrit comme «déséquilibré», l'homme avait été recherché pendant plusieurs heures avant d'être localisé à Balma, une banlieue résidentielle de Toulouse. Arrêté, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant, de Toulouse, pour jauger de son état psychique et pour y être entendu.

«Grâce à la mobilisation des polices nationales, municipales et de Tisséo (société des transports en commun de l'agglomération toulousaine, NDLR), le suspect a été arrêté sans victime à déplorer. La vidéo protection prend tout son sens et prouve son efficacité», s'est félicité sur Twitter le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.