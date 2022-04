Game of Thrones : un acteur arrêté pour avoir eu une «communication sexuelle explicite avec un mineur»

Le mardi 12 avril, la police de Los Angeles a annoncé que Joseph Gatt, acteur vu dans la série Game of Thrones, faisait l’objet d’une enquête pour avoir eu sur Internet une conversation tendancieuse avec un enfant.

Les forces de l’ordre ont en effet appris que l’homme de quarante-sept ans «avait engagé une communication sexuellement explicite en ligne avec un mineur», est-il indiqué dans un communiqué de la police relayé par les médias américains.

Des agents du département de police de Los Angeles en charge des crimes contre les enfants sur Internet (ICAC) ont obtenu un mandat de perquisition pour son domicile. Gatt a été mis en garde à vue suite à cette perquisition, et a été libéré le même jour contre une caution de 5.000 dollars. La police indique être désormais à la recherche d’autres victimes.

Peu après, le Britannique a tenu à réagir sur Twitter. «Je veux évidemment répondre aux allégations absolument horribles et complètement fausses qui ont été récemment portées contre moi. Elles sont 100% fausses et inconsidérées. J’ai confirmé des erreurs et des informations trompeuses contenues dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. Je coopère pleinement avec la police et le LAPD pour faire toute la lumière sur cette affaire. J’ai hâte de laver mon nom. Merci à tous mes amis et supporters qui savent que c’est faux et qui comprennent que, pour des raisons juridiques, je ne peux pas faire d’autres commentaires sur les réseaux sociaux.»

Connu principalement pour son rôle de Thenn Warg dans la saison 4 de Game of Thrones, Joseph Gatt est apparu aussi dans plusieurs autres séries telles que Teen Wolf, The 100, mais aussi des films comme Thor ou Dumbo de Tim Burton.