Paris : des «papys cambrioleurs» interpellés en flagrant délit

Un homme et son beau-frère, âgés de 58 et 64 ans ont été interpellés jeudi dernier par la BRB (Brigade de répression du banditisme) en flagrant délit de vol avec effraction dans un immeuble haussmannien. Habillés en ouvriers du bâtiment et connus pour des antécédents similaires, ils ont reconnu les faits en garde à vue.

Ils avaient tout des ouvriers venus pour travaux : la veste estampillée «serrurerie - vitrerie - plomberie» et la boîte à outils, plus remplie que celle d'un habitué de Leroy-Merlin. Deux beaux-frères de 58 et 64 ans ont été arrêtés sur le fait par la BRB (Brigade de répression du banditisme) jeudi dernier dans le 15e arrondissement de la capitale alors qu'ils venaient de voler des parfums et un appareil électronique dans un immeuble cossu.

Maigre butin pour une organisation minutieuse. Les suspects ne sont passés à l'action qu'après 4h30 d'attente et de repérages.

Pour passer inaperçus, ils avaient repéré un bâtiment où de «vrais» ouvriers étaient déjà au travail. En arrivant à l'étage visé, ils ont sonné chez le voisin de palier pour le prévenir qu'ils devaient intervenir pour des travaux et qu'il y aurait donc du bruit.

Ensuite, ils ont mis de la graisse sur l'œilleton de sa porte pour qu'il ne les voie pas en train d'entrer par effraction à l'aide notamment d'un forceur. «Un outil de serrurier professionnel qui permet de casser les serrures», explique à CNEWS une source proche du dossier. «L'un des malfaiteurs a travaillé comme ouvrier dans le passé.»

Les deux hommes condamnés

La tête du binôme, déjà connue pour une affaire similaire en 2017 où il s'était fait passer pour un faux plombier, a reconnu le délit en garde à vue. Et face aux photos de serrures trouvées dans son téléphone, il a admis d'autres repérages tout en réfutant être passé à l'acte.

Les deux individus ont été condamnés à 12 et 18 mois de prison dont respectivement 6 et 8 mois avec sursis.