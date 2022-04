Agression d'un prêtre à Nice : ce que l'on sait du suspect

Un prêtre a été agressé au couteau lors d'une messe à l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice (Alpes-Maritimes) ce dimanche matin sur les coups de 10h. Le suspect a été interpellé et la piste terroriste a pour l'heure été écartée. Voici tout ce que l'on sait sur le profil de l'assaillant.

Prénommé Kévin, l'auteur des faits est de nationalité française. Né à Fréjus, dans le Var, en 1991, il vit actuellement à Nice.

L'homme n'est ni connu des services de police ni des services de renseignements.

Selon une source proche du dossier, l'individu souffrirait de bipolarité et a effectué à plusieurs reprises des séjours en psychiatrie. «Il a spontanément déclaré aux effectifs de police qu’il était de confession juive et qu’en ce jour d’élection, il voulait tuer Macron et qu’il s’était finalement rabattu sur une église», a ajouté cette même source.

Pour le moment, la piste terroriste n'est pas privilégiée.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme.