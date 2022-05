Saint-Ouen : la cité Michelet renaît après le démantèlement d'un trafic de drogue

Alors que s'ouvre le procès d'une trentaine de trafiquants présumés de la cité Michelet à Saint-Ouen, dont le chiffre d'affaires mensuel s'élevait à 1,4 million d'euros, le calme a fait son retour sur cet ancien point de vente. Toutefois, la drogue n’a pas disparu de la ville et le démantèlement de ce réseau a seulement déplacé le problème vers d’autres quartiers.

A l’entrée de l’immeuble, de nombreuses inscriptions sur les murs indiquait les consignes et les prix pour les acheteurs. Les boites aux lettres éventrés servaient d’échange pour les transactions.

Avec le départ des trafiquants, lié au démantèlement du réseau il y a un an, la tranquillité a fait son retour dans la cité Michelet. «C’est très calme. Avant, c’était chaud», a témoigné une habitante de la cité à visage caché, avant d’être rejoint dans les propos par une second résidente. «On est bien, on est calme. Avant, ma fille, je n’osais pas la faire descendre toute seule et là, elle peut venir jouer toute seule dans la cour». «C’est nickel, c’est un changement radical», a conclu un dernier habitant de la commune au micro de CNEWS.

Si la cité située au 86 avenue Michelet a dorénavant un environnement beaucoup plus calme, d’autres trafics de stupéfiants ont continué de fonctionner à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). « C’est Saint-Ouen, c’est la ville. Les points de deal, tout le monde les connaît. Alors effectivement, ils ne sont plus là mais ils doivent être ailleurs», a témoigné une résidente de la cité Michelet sur CNEWS.

Les dealers ont été déplacés vers d’autres points de vente et la drogue circule toujours dans la commune, au grand dam des riverains.