Île-de-France : le plus grand «food court» de la région verra le jour à Saint-Ouen en 2023

Au cœur du quartier des Docks de Saint-Ouen (93), tout nouveau quartier construit sur un ancien ensemble industriel, le plus grand «food court» d'Ile-de-France doit voir le jour au printemps 2023. Il prendra place dans un bâtiment remarquable, aujourd'hui inutilisé.

Là, une «halle gourmande» de 13.000 m2 a été imaginée pour s'insérer au cœur de cet ancienne zone industrielle située entre la Mairie de Saint-Ouen et la Seine et doit être réalisée en lieu et place de l'ancienne usine à trains d'Alstom datée de 1922, comme le révèle le Journal du dimanche ce dimanche 27 mars.

Un marché, des restaurants et un incubateur

Elle sera composée d'un côté d'un marché alimentaire destiné aux habitants avec toute l'offre classique (boulanger, boucher, poissonnier, maraîchers, fleuriste...) et de l'autre d'un «food court», avec une dizaine de kiosques de restauration, des food trucks ainsi que 4 restaurants plus traditionnels.

En parallèle, le site est censé accueillir un bar, «signature» du lieu, une salle de spectacle de 300 places et un centre de conférences. Un lieu qui sera animé par La Lune Rousse, une société événementielle déjà chargée de l'exploitation de Ground Control, dans le 12e.

Enfin, un laboratoire dédié à la gastronomie, comprenant une école de cuisine, une cuisine partagée mais aussi un incubateur, tout comme 3.000 m2 d'espaces de co-working réservés aux professionnels du secteur devraient également ouvrir dans ce «food court».

«Nous aménageons puis animeront la rue et la halle – la plus grande d'Ile-de-France – pour une durée de 30 ans», a précisé au JDD Antoine Frey, le président du groupe éponyme, qui doit gérer l'aménagement – en plus du «food court» – de 50 nouveaux magasins de proximité et de 6 moyennes surfaces, qui s'installeront cours des Lavandières.

De son côté, la mairie de Saint-Ouen (93) doit débourser 4,5 millions d'euros pour la plantation de 64 arbres, le pavage de la rue principale et la création de 3 aires de jeux pour enfants. Dont une première partie sera accessible dès cet été.

13 000 m2 dans une halle gourmande et 50 nouveaux commerces entre la Seine et le centre-ville : c’est Saint-Ouen qui rayonne, qui embellit, qui démocratise l’excellence et le beau. Présentation du projet ce soir aux habitants des docks @adel_ziane . pic.twitter.com/2fZdWyLyH8 — Karim Bouamrane (@karim_bouamrane) March 9, 2022

Un projet dont le maire socialiste de la ville, Karim Bouamrane, est très fier : «avec ce projet, Paris va devenir la banlieue de Saint-Ouen». «Chacun pourra venir, en famille, entre amis, manger des tapas, un couscous, une andouillette. Nous voulons des produits de qualité à des prix accessibles de 10 à 20 % moins chers qu'à Paris, et du lien social», a-t-il assuré au JDD.