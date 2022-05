Haute-Garonne : accident dans un convoi de mariage, un enfant éjecté par le toit ouvrant

Un accident dramatique. Un jeune garçon de 11 ans est dans un état grave depuis samedi, à cause d’une collision en voiture lors d’un convoi de mariage à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), qui l’a propulsé hors du véhicule par le toit ouvrant.

Les faits se sont déroulés en début de soirée, dans cette commune de la grande banlieue de Toulouse. Alors qu’elle se trouvait dans le cortège festif, la voiture en cause aurait perdu seule le contrôle de sa trajectoire, avance La Dépêche. La vitesse excessive serait probablement la cause de l’accident, ont indiqué les gendarmes à ActuToulouse.

L’automobile n’aurait percuté aucun autre véhicule, mais la violence du choc qui a suivi la sortie de route a été importante. Le garçon de onze ans, qui se trouvait dans l’habitacle avec deux personnes d’une vingtaine d’années, a été projeté par le toit ouvrant.

Son état a nécessité de le transporter en urgence absolue à l’hôpital. Son pronostic vital a été un temps engagé mais ne l’était heureusement plus ce dimanche matin. En revanche, il se trouvait toujours dans un état très préoccupant.

Une enquête a été ouverte et les gendarmes ont procédé aux premières constatations sur les lieux de l’accident. Le but sera de comprendre comment l’accident a pu se produire et pourquoi la jeune victime s’est retrouvée éjectée de l’habitacle.