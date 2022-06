Etats-Unis : un enfant de 2 ans tue accidentellement son père par arme à feu

En Floride, un bambin de 2 ans a accidentellement tué son père en manipulant une arme à feu. Un drame qui vient à nouveau alimenter le débat sur le deuxième amendement aux Etats-Unis.

La liste des drames liés aux armes à feu s'allonge une nouvelle fois outre-Atlantique. Le 26 mai dernier, en Floride, un enfant de 2 ans a accidentellement tué son père en manipulant une arme chargée laissée sans surveillance. Ce lundi 6 juin, les autorités locales ont appelé les détenteurs d'armes à feu à faire preuve de plus de vigilance.

Le jour du drame, les forces de l'ordre ont d'abord cru que Reggie Mabry, 26 ans, s'était lui-même tiré dessus. Mais l'aîné des trois enfants de la victime leur a expliqué que son petit-frère avait trouvé une arme dans un sac laissé au sol. Le coup est parti accidentellement, touchant le père dans le dos, alors qu'il jouait à un jeu vidéo sur son ordinateur.

A ce moment-là, les cinq membres de la famille, dont un nouveau-né de 5 mois, se trouvaient dans la même pièce. Les efforts de la mère de famille, Marie Ayala, qui a prodigué un massage cardiaque à son mari, sont restés vains. Reggie Mabry est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital.

The @OrangeCoSheriff says 26 yr old Reggie Mabry and his wife, Marie Ayala are convicted felons who kept a loaded Glock 19 in the bedroom they shared with their 3 young kids. On May 26th, their 2 yr old son got hold of the gun and accidentally, fatally shot his dad in the back. pic.twitter.com/d02gPshyXi

— Amanda Dukes (@AmandaDukesWESH) June 6, 2022